محمد صلاح: فاركو يكمل فترة الإعداد بعد الإجازة.. والمنافسة على الصعود صعبة

أعرب محمد صلاح المدير الفني لفاركو عن سعادته بالمردود الجيد لجميع اللاعبين خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي قاموا بها مبكراً للتعرف على اللاعبين الذين قدموا أداء مميز وهو شئ مبشر بالخير.



وأشار صلاح أن الفريق سيكمل فترة إعداده عقب عيد الفطر مباشرة لمدة أسبوعين ثم معسكر مغلق لمدة أسبوعين أيضاً وكل هذا يتخلله لقاءات ودية.



وأضاف: المنافسة على الصعود ستكون صعبة للغاية لوجود حوالي ٩ فرق شاركوا من قبل بالدوري الممتاز وستكون أصعب من مجموعة القاهرة على الرغم من أن مجموعة القاهرة كانت أصعب الموسم الماضي.



وواصل: جميع الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد وعلى الرغم من صعوبة المنافسة فأنها ميزة وسنتكاتف للفوز داخل وخارج الملعب.