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موعد مباراة نيجيريا وإيسلندا يوم الجمعة 22-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:21 م
موعد مباراة نيجيريا وإيسلندا يوم الجمعة 22-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
يلتقي منتخب نيجيريا، مع منتخب إيسلندا، يوم الجمعة 22-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

وحقق منتخب إيسلندا، التعادل أمام منتخب الإرجنتين، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة في المونديال.

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