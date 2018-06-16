حارس أيسلندا : اللعب أمام ميسي حلم تحقق وسعيد بقيادة منتخب بلادي للتعادل مع الارجنتين

أكد هانيس هالدورسون حارس مرمى منتخب أيسلندا أن اللعب لمنتخب بلاده في اول ظهور له في المونديال، ومواجهة لونيل ميسي ولاعبي الارجنتين وهم أفضل لاعبين في العالم بالإضافة إلي التصدي لضربة الجزاء، كان لحظة كبيرة في مسيرتي وحلم تحول إلى حقيقة، خاصة وأن هذا التصدي ساعدنا على حصد نقطة ثمينة".

وأعرب في تصريحات صحفية عن سعادته البالغة بعدما قاد فريقه للتعادل مع نظيره الأرجنتيني بهدف لمثله اليوم في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم المقامة بروسيا.





ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير في انتزاع نقطة التعادل، لهالدورسون الذي تصدى لضربة جزاء سددها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ٦٣، كما تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح الأرجنتين.





وأضاف "لقد قمت بواجبي، كنت أضع في اعتباري إمكانية احتساب ضربة جزاء ضدنا، لقد تابعت الكثير من ضربات الجزاء التي سددها ميسي، وشعرت بأنه سيسدد في تلك الزاوية اليوم"