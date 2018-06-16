مونديال روسيا يشهد احتساب 5 ركلات جزاء في يوم واحد!





سجل لوكا مودريتش هدف كرواتيا الثاني في مرمى نيجيريا بالدقيقة (71) من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم ليحرز مودريتش أول أهدافه مع بلاده في بطولة كأس العالم.





ويُذكر أنه تم احتساب خمس ركلات جزاء اليوم في الأربعة مباريات التي انطلقت حتى الآن، فقط يوم واحد احتسبت به ركلات جزاء أكثر في كأس العالم منذ نسخة 1966 التي احتسبت فيه 6 ضربات جزاء.





سجل اللاعبون، اليوم ثلاث ضربات جزاء خلال مباريات (2 فرنسا - 1 كرواتيا) بينما أضاع ميسي نجم الأرجنتين ضربة وأهدر أيضًا لاعب بيرو ضربة أخرى.



