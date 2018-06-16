أسرار جمال نجمات هوليوود.. إليكِ الروتين الخاص بهنّ للعناية بالبشرة!

البشرة المثاليّة تبقى هاجس كلّ النساء، لا سيّما نجمات هوليوود. لذا، ترين عالمهنّ حافلاً بالأسرار والصيحات الجماليّة التي تندرج ضمن إطار روتينهنّ اليوميّ وتعتبر من أولويّات اهتماماتهنّ كي يظهرن بأبهى صورة.





اخترنا لكِ 5 نجمات يتمتّعن ببشرة لا مثيل لها، لتكتشفي الطرق والمستحضرات التي يعتمدنها لتدليل جمالهن.





Cate Blanchett

تعتبر الممثّلة الأستراليّة Cate Blanchett البالغة من العمر 48 عاماً أنّ التغيير بإمكانه أن يطال كلّ ما يختصّ بصيحات الجمال كالمكياج، تسريحات الشعر وغيرها، إلّا روتين العناية بالبشرة! تتمتّع ببشرة مشعّة خالية من التجاعيد وتعرب عن امتنانها الأبديّ لوالدتها التي كانت تشجّعها بشكل دائم في سنّ المراهقة على استخدام كريم الوقاية من الشمس وعدم التعرّض لأشعّتها المباشرة، لا سيّما وأنّها تتمتّع ببشرة فاتحة اللّون. كذلك، تضع الأقنعة حين تكون على متن الطائرة، منها قناع SK-II الذي تعتمده بشكلٍ دائم، والجدير بالذكر أنّها سفيرة الدار.





عمدت مؤخّراً إلى وضع جوهر هذا العلاج في زجاجة رذاذ لتستخدمه في ساعات الصباح أو حتى فوق الماكياج. تحاول Cate Blanchett استهلاك الفيتامينات بشكلٍ منتظم ومستحضرات Aethern Advanced Skin Beauty Program التي تجعل بشرتها مشرقة، بالإضافة إلى تقشير البشرة باستخدام مستحضرDaily Microfoliant من Dermalogica. لا يمكن الحصول على بشرة مشرقة دون نيل قسطٍ من الراحة إلى جانب خدعة قديمة تعلّمتها من جدّتها: وضع الملعقة الباردة على جفن العين لإزالة الانتفاخ.





Kim Kardashian

ليست Kim Kardashian مواكبة عاديّة للصيحات الجديدة، لأنّها بكلّ بساطة واحدة من مؤسّساتها! تعمد في معظم الأحيان إلى تغيير مستحضرات العناية بالبشرة بالتزامن مع صدورها. تبدأ يومها باستخدام غسول للوجه مثل Lancer Cleanse أو Tracie Martyn Amla Purifying Cleanser، ثمّ تضع حمض الهيالورونيك ويليه سيروم La Mer. بعد ذلك، ترطّب بشرتها بمستحضر Lancer The Method Nourish أو Guerlain Orchidée Impériale. تعتبر Kim Kardashian أنّ أفضل نصيحة تلقّتها من طبيب الجلد Dr Harold Lancer تقشير البشرة باستخدام مستحضر Lancer Exfoliator واعتماد كريم الوقاية من الشمس. تلجأ أيضاً إلى استخدام منتج من Dr Barbara Sturm يمنح البشرة الجمال والإشراقة. تجدر الإشارة إلى أنّ Kim Kardashian خضعت لعلاج PRP أو ما يعرف بـ Vampire Facial الذي يستخدم دمها للمساعدة في تعزيز نشاط خلايا الجلد.





Rosie Huntington-Whiteley

"هناك الكثير لا يعرفون ذلك، لا أتمتّع ببشرة مثاليّة طوال الوقت". بهذه الكلمات تختصر Rosie Huntington-Whiteley الواقع بأنّ البشرة مهما كانت مثاليّة، تحتاج إلى اهتمامٍ دائم. تعتبر نفسها وفيّة للمستحضرات التي تستخدمها للعناية ببشرتها. تبدأ بغسل وجهها بمستحضر iS Clinical Cleansing Complex، ثمّ تلجأ إلى اعتماد الحليب المنظّف الذي يتلاءم مع البشرة الجافّة ويزيل بقايا الماكياج. هناك مستحضر استثنائيّ توصي الجميع باستخدامه وهو iS Clinical Active Serum، يضيء الوجه ويعطيه مظهراً مشدوداً.





تحتاج البشرة الجافّة إلى قليلٍ من الترطيب من خلال استخدام سيروم مرطّب دون أن تنسى اعتماد كريم الوقاية من الشمس ومرطّب الشفاه. كذلك، تستخدم Rosie Huntington-Whiteley مقشّر Dr. Dennis Gross عند السفر، نتيجته فوريّة، فهو ينظّف من العمق ويزيل الشوائب والأوساخ من البشرة. تستخدم أيضاً مستحضر Resurface by Shani Darden Retinol Reform المفضّل لديها لإزالة الخطوط الرفيعة، المسامّ المفتوحة، حبّ الشباب والندبات.





من أهمّ النصائح التي توجّهها هي إزالة المكياج قبل الخلود إلى النوم للسماح للبشرة بأن تتنفّس. أمّا فيما يختصّ بحميتها الغذائيّة، فهي تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على الألبان، الغلوتين والسكّر.





Victoria Beckham

مع تقدّمها في السنّ، بدأت Victoria Beckham تشعر بالاستقرار الجماليّ، لأنها تعلّمت مع مرور الوقت كيفيّة استخدام المستحضرات التي تناسبها.





تستخدم مناديل Bioderma المخصّصة لإزالة الماكياج، ثمّ تغسل وجهها باستخدام غسول من Dr Lancer أو Sarah Chapman، لأنّها تعتقد بأنّ البشرة تحتاج إلى تغيير المستحضر كي لا تعتاد عليه فيبطل مفعوله. بعد الحصول على بشرة نظيفة، تستخدمSarah Chapman 3D Moisture Infusion Mask للترطيب عدّة مرّات في الأسبوع، نتيجته فوريّة بعد الاستخدام. بعد الانتهاء من الترطيب، تمرّر بكرة اليشم على الوجه، تضع Crème de la Mer Moisturizing Soft Lotion وتبدأ بتطبيق كريم الأساس. كذلك، تعتمد مستحضر Lancer Caviar Lime Acid Peel الذي يحتوي على مختلف الأحماض الضروريّة للحفاظ على نضارة البشرة، بالإضافة إلى Sarah Chapman Stem Cell Collagen Activator Duo، وهو سيروم تستخدمه أثناء السفر، ترفقه بمستحضرها الخاصّ Morning Aura من تعاونها مع Estée Lauder. هذا الأخير جاء نتيجة ابتكار فريق عمل Estée Lauder لمستحضر يرطّب، يشدّ الوجه، يعطيه إشراقة وكلّ ما يلزم لتكون مستعدّة لمواجهة كاميرات البابارازي.





بعض الأحيان تستبدل كريم الأساس بكريم الوقاية من الشمس Sarah Chapman Skin Insurance SPF 30، كما تعمد المصمّمة إلى استخدام أقنعة Estée Lauder الورقيّة.





Miranda Kerr

تعتبر السوبرموديل الأستراليّة التي تبلغ 34 من العمر أنّ المنتجات العضويّة هي أساس صحّة بشرتها. اشتهرت ببشرة متوهّجة ونضرة جعلتها تتميّز عن غيرها، لكن ما قد لا تعرفينه هو أنّ Miranda Kerr أيضاً مدرّبة صحّة أو Heath Coach، درست علم التغذية وأطلقت منتجات عضويّة خاصّة بها تدعى Kora Organics.





تبدأ السوبرموديل بغسل وجهها من خلال استخدام Kora Organics Cream Cleanser، ثمّ تنثر رذاذ Kora Organics Balancing Rose Mist لبشرة متوازنة. تستخدم آلة NuFace Trinity Facial Toning Device التي تساعد على شدّ الوجه خاصّةً قرب منطقة العينين، ثمّ تطبّق زيت Kora Organics Noni Glow Face Oil. هذا الأخير يستخدم خلال ساعات الصباح واللّيل، وهو غنيّ بمضادّات الأكسدة، يليه كريم مرطّب تستخدمه أيضاً صباحاً ومساءً تختاره بحسب حالة بشرتها وتمزجه خلال اليوم مع Kora Organics Tinted Day Cream الذي يترك تغطية مثاليّة. لا يجب أن ننسى كريم الوقاية من الشمس Actinica Liposomal Sunscreen SPF 50+.



