المجموعة الرابعة.. كرواتيا تتصدر الترتيب على حساب الأرجنتين
السبت 16/يونيو/2018 - 11:10 م
أحمد عصام
تصدر منتخب كرواتيا المجموعة الرابعة، بعد تحقيق انتصارا صعبا علي منتخب نيجيريا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.
ولم ينجح منتخب الأرجنتين، في الفوز علي منتخب إيسلندا، وتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، ليضرب موعدا مع منتخب كرواتيا في الجولة القادمة.
وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي :-
1- كرواتيا 3 نقاط
2- الأرجنتين نقطة واحدة.
3- إيسلندا نقطة واحدة.
4- نيجيريا 0 نقاط.
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