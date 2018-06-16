وزير التموين يكشف الفئة التي ستتأثر بتحريك أسعار الوقود.. ويطمئنهم (فيديو)

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤثر على السلع التموينية، موضحًا أن هناك حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار.





وأشار "المصيلحي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن الفلاحين سيتأثرون من تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ذلك التأثير عند حساب تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث أن أي زيادة طرأت على التكلفة وتحملها الفلاح سيتم حسابها عند تحديد سعر شراء كافة المحاصيل.



