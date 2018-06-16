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موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة

السبت 16/يونيو/2018 - 11:10 م
موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب كرواتيا، يوم الخميس 21-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

ونجح المنتخب الكرواتي، في تحقيق الانتصار علي منتخب نيجيريا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة في المونديال.

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