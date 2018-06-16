موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم الخميس 21-6-2018 بكأس العالم والقنوات الناقلة
السبت 16/يونيو/2018 - 11:10 م
أحمد عصام
يلتقي منتخب الأرجنتين، مع منتخب كرواتيا، يوم الخميس 21-6-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت Max 1 HD.
- بين سبورت Max 2 HD.
ونجح المنتخب الكرواتي، في تحقيق الانتصار علي منتخب نيجيريا، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة في المونديال.
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