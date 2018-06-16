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مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كرواتيا ونيجيريا

السبت 16/يونيو/2018 - 11:08 م
مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كرواتيا ونيجيريا
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مني العوضي
 

فاز لوكا مودريتش، نجم وسط منتخب كرواتيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الكرواتي أمام نيجيريا في المباراة الأولى من المجموعة الرابعة بمونديال روسيا.

وقدم لوكا مستوى رائع خلال المباراة وتمكن من إحراز هدف في مرمى منتخب نيجيريا عند الدقيقة 71 من ضربة جزاء، ليعلن عن أول أهدافه في المونديال مع كرواتيا.

وانتهت المباراة بفوز كرواتيا على نيجيريا بهدفين دون رد، سجلهما إيتيبو في الشوط الأول بالخطأ في مرماه ثم أضاف مودريتش الهدف الثاني.

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