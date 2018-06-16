سامسونج تعلن عن صندوق "استثماري" لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت عملاقة التقنية الكورية سامسونج عن تدشينها لصندوق استثماري باسم "Q Fund" مخصص لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت مجالاً أساسياً لجميع شركات التقنية العالمية.





وقالت الشركة في بيانٍ صحفي لها، أنها قامت بتأسيس هذا الصندوق لدعم مشاريع تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، كما أنها تسعى لتمويل الشركات والأفكار التي تقدم حلولاً للتقنيات في هذا المجال.





ويركز الصندوق الاستثماري الجديد على توفير التمويل اللازم للمشاريع الناشئة وكذلك الكبيرة والتي تقدم حلول لمشكلات الكمبيوتر بشكل عام، وتركز بشكل خاص على تقنيات المحاكاة وتعلم الآلة ومشاكل تعلم البرامج وتفاعلها مع الانسان.





علماً أن الشركة قامت بوضع 150$ مليوناً في صندوق الاستثمار الجديد ممول من صندوق استثمارها Next Fund الذي يدعم التقنيات الجديدة في العالم.