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كورة لايف نيجيريا وكرواتيا الأسطورة نيجيريا وكرواتيا مشاهدة ماتش نيجيريا وكرواتيا لايف

السبت 16/يونيو/2018 - 09:58 م
كورة لايف نيجيريا وكرواتيا الأسطورة نيجيريا وكرواتيا مشاهدة ماتش نيجيريا وكرواتيا لايف
نيجيريا وكرواتيا
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محمد الشيخ
 
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معلومات عن مباراة نيجيريا كرواتيا بدون تقطيع اليوم كرواتيا Vs نيجيريا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : كالينجراد، المعلقين : حفيظ دراجي وخالد الحدي.

موعد مشاهدة مباراة نيجيريا كرواتيا اليوم في تمام الـ 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة نيجيريا كرواتيا بث مباشر اليوم 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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