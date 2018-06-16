بث مباشر الان الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة كرواتيا ونيجيريا | كورة اون لاين | لايف | بث حي
السبت 16/يونيو/2018 - 09:52 م
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر الان الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة كرواتيا ونيجيريا | كورة اون لاين | لايف | بث حي.
موعد مشاهدة مباراة كرواتيا ونيجيريا اليوم في تمام الـ 21:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة بيرو والدنمارك بث مباشر اليوم 16-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
معلومات عن مباراة نيجيريا كرواتيا بدون تقطيع اليوم كرواتيا Vs نيجيريا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : كالينجراد، المعلقين : حفيظ دراجي وخالد الحدي.
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