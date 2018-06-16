بعد عامين من الجرائم.. القبض على سفاح "المسلمين" في بريطانيا!

يتلقى مسلمو بريطانيا، رسائل تهديدات ووعيد، منذ فترة طويلة وكان أشهرها تحديد يوم 3 إبريل لمعاقبة المسلمين، وظل الفاعل مجهولا، والبعض ظن أن هذه الرسائل بسبب الإسلاموفوبيا، حتى تمكنت القوات البريطانية من القبض على التهم بإرسال رسائل تدعو الناس لشن هجمات عنيفة ضد المسلمين في يوم معاقبة المسلمين.





تم القبض على البريطاني ديفيد بارنهام، المتهم بـ 14 جريمة، منها محاولات القتل من خلال الرسائل المحرضة الذي كان يرسلها، وفقًا لـ"independent" البريطانية.





وبدا الرجل البالغ من العمر 35 عاما ، وهو من سانت أندريوز كلوز في لينكولن ، أمام محكمة الصلح في وستمنستر، أمس الجمعة ، واعترف بارتكابه هذه الجرائم، وعاد للسجن مرة أخرى على أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 29 يونيو.





وهو متهم بتهمتين لتشجيع ارتكاب جرائم جنائية، بإرسال رسائل تروج لما يسمى "يوم معاقبة المسلمين" والذي حدده في الثالث من إبريل الماضي.





وشجع في هذه الرسائل على القيام بهجمات على المسلمين مع احتسابها بنقاط مقابل مال، وتراوحت الهجمات بين نزع الحجاب من فوق رؤوس المحجبات، والهجمات بمواد حارقة، والتعذيب، وأخيرًا قصف المساجد والمسلمون بداخلها.





السيد بارنهام متهم أيضًا بخمس تهم تتعلق بإرسال رزم تحتوي على مواد مفجرات ممنوعة، واتضح أنها أرسلها مع خطاب معاقبة المسلمين.