سواريز يعتدي بالضرب على مدافع منتخب مصر بعد هدف أوروجواي "فيديو"

لتقطت عدسات الكاميرات واقعة مؤسفة من النجم المثير للجدل لويس سواريز لاعب منتخب أوروجواي وبرشلونة الأسباني، خلال مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب المصري في الجولة الأولي لبطولة كأس العالم روسيا 2018.



وظهر "سواريز" يعتدي بـ"القفا" علي مدافع منتخب مصر علي جبر بعد تسجيل خوسيه خيمنيز هدف الفوز للمنتخب الأوروجواياني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.



وخسر منتخب مصر أمام نظيره أوروجواي بهدف دون رد في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال.