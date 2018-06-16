إلى هؤلاء.. احذروا تناول مخبوزات العيد بإفراط

تمتلئ بيوت المصريين بشكل خاص بروائح الكعك والبسكويت، ويتلهف عليها الكبير والصغير، إلا أن هناك فئات يمنع عنهم ذلك أو يصرح لهم لما يعانون من أمراض مزمنة أو عابرة قد تتسبب تلك المخبوزات إلى أزمات صحية مزمنة أكثر، وينصح لهم بالرجوع إلى الأطباء المختصين لمراجعة جداول الأدوية والقطع المحددة، ويعرض "الفجر" أبرز تلك الفئات مع نصائح حول تناول مخبوزات العيد.





مرضى السكر





على مرضى السكر تحديد عدد القطع التي سيتم تناولها، من الأفضل ألا يتجاوز عدد القطع سوى قطعتين، ويتم تقسيمها على مدار اليوم، مع أخذ أدوية السكر بانتظام، والتوقف عن النشويات والأطعمة المشبعة بالدهون والمقلية في أيام عيد الفطر، وشرب المياه بكميات كافية، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الطازجة والمشي لمدة زمنية كافية لحرق الدهون، والتوقف عن تناول كعك العيد بعد عيد الفطر مباشرة.





مرضى الكبد





وعلى صعيد مرضى الكبد " الكبد الدهني، التليف الكبدي الغير متكافئ، الالتهاب الكبدي الحاد المصاحب بقىء وألم فى منتصف البطن وصفراء وحرارة"، فلا يصرح لهم نهائيًا تناول مخبوزات العيد، وعليهم متابعة الطبيب المختص، فيما يمكن لمرضى "الالتهاب الكبدى المزمن سى أو بى أو أي أسباب أخرى لإلتهاب الكبد المزمن"، فيسمح لهم فى ظل عدم وجود مرض السكري أو السمنة بتناول كميات متوسطة من الكحك، وعليهم العودة إلى الطبيب المختص لتحديد عدد القطع المحددة لهم.





مرضى السمنة





أما عن الذين يعانون من السمنة فمن الأفضل الابتعاد عن المخبوزات المصنوعة من الدهون، خاصة وأن مخبوزات العيد تعد إحدى الممنوعات، لذا فعليهم استبدل تلك المخبوزات بأطعمة صحية وطازجة، وفي حالة تناول الكعك فعليهم عدم الإفراط مع الرجوع للطبيب المختص لمراجعة تقسيم الوجبات والأطعمة.





مرضى القلب والضغط والأوعية





وحول مرضى القلب والضغط والأوعية فعليهم تناول مخبوزات العيد المصنعة بالمنزل يدويًا؛ لما تمتاز به من مصادر موثوق بها خاصة وأنها لا تحتوي على مواد مصنعة أو مشبعة بالدهون المصنعة، كما أنه أيضًا لا يجب الإفراط في تناولهم أيضًا، بالإضافة إلى عدم تناول مخبوزات العيد من مصادر مجهولة أو ذات مواد مصنعة نهائيًا، وعليهم تناول تلك المخبوزات مع مشروبات طبيعية ساخنة مثل الزنجبيل والشمر والينسون والشاي الأخضر.



