أكبر سفينة غطس في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

عبرت BLUE MARLIN أكبر سفينة غطس لقناة السويس الجديدة ، اليوم السبت، وتستخدم في نقل سفن تحتاج التصليح أو منصات بحرية لاستخراج البترول وغيرها من الإنشاءات البحرية الثقيلة.





وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد شهد عبور سفينة الغطس الإنجليزية Blue Marlin بحمولة 60 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى بريطانيا.





ويذكر أن ناقلة BLUE MARLIN يبلغ طولها 224 متر، وعرضها 63 متر، وهي سفينة نصف غطسية، تمتلكها الشركة الهولندية "دوكوايز شيبينغ" وتستخدم في نقل سفن تحتاج التصليح أو منصات بحرية لاستخراج البترول وغيرها من الإنشاءات البحرية الثقيلة.