ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أكبر سفينة غطس في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 09:26 م
أكبر سفينة غطس في العالم تعبر قناة السويس الجديدة
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
عبرت BLUE MARLIN أكبر سفينة غطس لقناة السويس الجديدة ، اليوم السبت، وتستخدم في نقل سفن تحتاج التصليح أو منصات بحرية لاستخراج البترول وغيرها من الإنشاءات البحرية الثقيلة.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قد شهد عبور سفينة الغطس الإنجليزية Blue Marlin بحمولة 60 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى بريطانيا.

ويذكر أن ناقلة BLUE MARLIN يبلغ طولها 224 متر، وعرضها 63 متر، وهي سفينة نصف غطسية، تمتلكها الشركة الهولندية "دوكوايز شيبينغ" وتستخدم في نقل سفن تحتاج التصليح أو منصات بحرية لاستخراج البترول وغيرها من الإنشاءات البحرية الثقيلة.
المزيد عن: قناة السويس الجديد قناة السويس حركة الملاحة أكبر سفينة غطس أخبار الملاحة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
1
أيسلندا
بيرو
0
x
18:00
1
الدانمارك
كرواتيا
1
x
21:00
0
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 10:20:01 PM