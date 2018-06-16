ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دي ماريا يقترب من الدوري الإيطالي

السبت 16/يونيو/2018 - 09:25 م
دي ماريا يقترب من الدوري الإيطالي
طباعة
مني العوضي
 

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن هناك أندية في الكالتشيو ترغب في ضم الأرجنتيني دي ماريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال موقع "فوتبول إيطاليا؛ أن إنتر ميلان يريد ضم دي ماريا من باريس سان جيرمان خصوصًا أن الأرجنتيني لا يرغب في تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2019 مع النادي الفرنسي.

كما يسعى نادي نابولي أيضًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بعد طلب كارلو أنشيلوتي بضمه لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خلال الموسم الجديد.

المزيد عن: دي ماريا الأرجنتين إنتر ميلان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
2
x
12:00
1
أستراليا
الأرجنتين
1
x
15:00
1
أيسلندا
بيرو
0
x
18:00
1
الدانمارك
كرواتيا
1
x
21:00
0
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/16/2018 10:20:17 PM