دي ماريا يقترب من الدوري الإيطالي





أكدت تقارير صحفية إيطالية أن هناك أندية في الكالتشيو ترغب في ضم الأرجنتيني دي ماريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





قال موقع "فوتبول إيطاليا؛ أن إنتر ميلان يريد ضم دي ماريا من باريس سان جيرمان خصوصًا أن الأرجنتيني لا يرغب في تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو 2019 مع النادي الفرنسي.





كما يسعى نادي نابولي أيضًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بعد طلب كارلو أنشيلوتي بضمه لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خلال الموسم الجديد.



