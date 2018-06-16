وضع التعريفات الجديدة على سيارات الأجرة في الإسكندرية (صور)

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بدأت مباشرة عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق بانرات مؤقتة بالمواقف والمحطات المختلفة لحين تعليق بانرات كبيرة دائمة مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكوى، مؤكدا أنه تم أيضا البدء فى تجهيز وتعليق ملصقات على سيارات الأجرة بالتسعيرة الخاصة بكل خط سير ومدون عليها أرقام غرفة عمليات المحافظة، وإلزام سائقى المواصلات بها.



وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين إدارة ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية للبدء الفوري فى شن حملات مكثفة على كافة المواقف للمتابعة والرقابة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، أو عدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخرى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار سلطان، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصتهم وإيقافهم عن العمل وسحب رخصة السيارة ووقفها عدة أشهر وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة.