تيتي : نيمار ليس جاهز لمواجهة سويسرا



وقال تيتي في تصريحات نشرها موقع ماركا الإسباني :"نيمار ليس جاهز بنسبة 100%، إنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة وركضه مثير للإعجاب لكنه لا يتعافى بشكل كامل. إنه أفضل مما كنا نتوقعه ونستعد له في نهائيات كأس العالم.



وأضاف :"لا أشعر بأنه القائد وقوتنا هي في الترابط بين الجميع".



وتابع: "أعرف أن هناك الكثير من الناس الذين يحبو نه والكثيرون لا يحبونه، المهم هو أنه في المنتخب هناك مجموعة ذات خصائص مختلفة ويقوم الجميع بعملهم".



واختتم تيتي تصريحاته قائلاً : "نحن فريق قوي وتنافسي مع أسلوب محدد للعب، قوي تكتيكيا ومرشح الفوز بكأس العالم ".

اعترف تيتي المدير الفني للبرازيل بعدم جاهزية نجم السامبا نيمار بنسبة 100 % للمباراة الإفتتاحية للمنتخب في كأس العالم ضد سويسرا.