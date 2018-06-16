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تيتي : نيمار ليس جاهز لمواجهة سويسرا

السبت 16/يونيو/2018 - 09:25 م
تيتي : نيمار ليس جاهز لمواجهة سويسرا
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ريهام عبدالمحسن
 
اعترف تيتي المدير الفني للبرازيل بعدم جاهزية نجم السامبا نيمار بنسبة 100 % للمباراة الإفتتاحية للمنتخب في كأس العالم ضد سويسرا.

وقال تيتي في تصريحات نشرها موقع ماركا الإسباني :"نيمار ليس جاهز بنسبة 100%، إنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة وركضه مثير للإعجاب لكنه لا يتعافى بشكل كامل. إنه أفضل مما كنا نتوقعه ونستعد له في نهائيات كأس العالم.

وأضاف :"لا أشعر بأنه القائد وقوتنا هي في الترابط بين الجميع".

وتابع: "أعرف أن هناك الكثير من الناس الذين يحبونه والكثيرون لا يحبونه، المهم هو أنه في المنتخب هناك مجموعة ذات خصائص مختلفة ويقوم الجميع بعملهم".

واختتم تيتي تصريحاته قائلاً : "نحن فريق قوي وتنافسي مع أسلوب محدد للعب، قوي تكتيكيا ومرشح الفوز بكأس العالم ".
المزيد عن: نيمار مونديال روسيا سويسرا تيتي البرازيل
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