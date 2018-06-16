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أمور يجب عليك معرفتها عن الجيل الثالث من نظارة Microsoft HoloLens

السبت 16/يونيو/2018 - 09:20 م
أمور يجب عليك معرفتها عن الجيل الثالث من نظارة Microsoft HoloLens
نظارة HoloLens
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تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن الجيل الثالث من من نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى HoloLens، والتى تم إطلاقها أول مرة فى عام 2015، وفيما يلى نسلط الضوء على أبرز الأمور التى يجب معرفتها عن النسخة الجديدة من نظارة HoloLens، بالإضافة إلى المزايا التى ستوفرها للمستخدمين.

- من المقرر أن تحقق النسخة الثالثة من نظارة مايكروسوفت HoloLens نجاحا ملحوظا، خاصة مع تخلى جوجل عن مشروع Google Glass، وعدم وجود نماذج متكاملة من تلك النظارات ف السوق حتى الآن.

- تشير التقارير إلى أن النسخة القادمة والتى تأتى بعد أكثر من عام على الإصدار الثانى من النظارة، ستدمج ما بين الواقع الافتراضى والواقع المعزز، وهو ما سيميزها بشكل خاص.

- تعمل مايكروسوفت على تطوير التصميم، ودعم النظارة بمعالج للذكاء الاصطناعى.

- النسخة الجديدة من نظارة HoloLens من مايكروسوفت ستحمل الاسم الرمزى "Sydney".

- من المقرر أن أن تطرح الشركة الأمريكية العملاقة الجيل الجديد من HoloLens فى الربع الأول من العام 2019 المقبل.
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