أمور يجب عليك معرفتها عن الجيل الثالث من نظارة Microsoft HoloLens

تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن الجيل الثالث من من نظاراتها للواقع المعزز والافتراضى HoloLens، والتى تم إطلاقها أول مرة فى عام 2015، وفيما يلى نسلط الضوء على أبرز الأمور التى يجب معرفتها عن النسخة الجديدة من نظارة HoloLens، بالإضافة إلى المزايا التى ستوفرها للمستخدمين.





- من المقرر أن تحقق النسخة الثالثة من نظارة مايكروسوفت HoloLens نجاحا ملحوظا، خاصة مع تخلى جوجل عن مشروع Google Glass، وعدم وجود نماذج متكاملة من تلك النظارات ف السوق حتى الآن.





- تشير التقارير إلى أن النسخة القادمة والتى تأتى بعد أكثر من عام على الإصدار الثانى من النظارة، ستدمج ما بين الواقع الافتراضى والواقع المعزز، وهو ما سيميزها بشكل خاص.





- تعمل مايكروسوفت على تطوير التصميم، ودعم النظارة بمعالج للذكاء الاصطناعى.





- النسخة الجديدة من نظارة HoloLens من مايكروسوفت ستحمل الاسم الرمزى "Sydney".



