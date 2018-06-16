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في أولى جولاتها.. "وزيرة البيئة" توجه بمنع التجمعات العشوائية للمخلفات

السبت 16/يونيو/2018 - 09:17 م
في أولى جولاتها.. وزيرة البيئة توجه بمنع التجمعات العشوائية للمخلفات
جانب من الجولة
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أ ش أ
 
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، إحدى البؤر العشوائية المليئة بالمخلفات بجوار مصنع طرة الأسمنت بطريق الاوتوستراد بعد أن تم رصد اشتعال ذاتى بتلك التجمعات وذلك بمرافقة اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وفريق عمل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفريق عمل من الهيئة العامة للنظافة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وسيارات المطافى للموقع وتم السيطرة على الحريق.

يأتى هذا الإجراء في إطار منظومة الرصد والمتابعة التي يقوم بتنفيذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بحى المعادى وطرة .

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحدث، والعمل على وضع خطة عاجلة من قبل هيئة نظافة وتجميل القاهرة خلال الأسبوع الجاري لرفع التراكمات الموجودة بالمنطقة وعرضها على وزارة البيئة.

كما وجهت الوزيرة بضرورة الإنتهاء من تجمعات القمامة بمنطقة الفسطاط. 
المزيد عن: محاربة الفساد تطهير العشوائيات المخلفات العشوائية الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة
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