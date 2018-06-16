رينو تستثمر مليار يورو لزيادة إنتاج السيارات "الكهربائية" في فرنسا

أعلنت مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات اعتزامها تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المعروفة باسم "قيادة المستقبل" باستثمار أكثر من مليار يورو لتطوير وإنتاج سيارات كهربائية في فرنسا.





وتعتزم المجموعة الفرنسية إقامة ثاني مركز لإنتاج السيارات الكهربائية تابع لتحالف "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" المعروف باسم "آليانس" لإنتاج السيارات الكهربائية ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للسيارة الكهربائية "ZOI" التي تنتجها وطرح جيل جديد منها.





كما تعتزم "رينو" إنتاج جيل جديد من عائلة سيارات "كانجو" وتشمل نسخة كهربائية من فئة السيارة متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي SUV.





وقال "كارلوس غصن" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "رينو" إن "تسريع وتيرة استثمارنا في فرنسا لإنتاج السيارات الكهربائية سيزيد القدرة التنافسية والجاذبية الاستثمارية لمواقعنا الصناعية الفرنسية.



