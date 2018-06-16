اخلطي هذا الزيت الطبيعي مع العسل لتحصلي على "شفاه" جذّابة ولامعة

العسل، هذا المكوّن الطبيعيّ الحلو، هو بديل السكّر في نظامكِ الغذائيّ وبديلٌ ممتازٌ أيضاً في الأقنعة الجماليّة والكريمات. ما زال يحظى بشعبيّة كبيرة بين نساء العالم والنجمات، وذلك لخصائصه المغذّية والمضادّة للأكسدة. دورٌ جماليّة عالميّة عديدة أدخلت العسل في تركيباتها، فلنتعرّف أكثر على خصائصه وأبرز المستحضرات التي تحتوي عليه.





العسل كنزٌ ثمين أساسيّ للصحّة والجمال أيضاً، كان يُستخدم كمرطّب في القدم، لا سيّما لدى الحضارة المصريّة القديمة، وفي عصرنا الحاليّ، هو نجم المكوّنات ولا بدّ أن يكون موجوداً في حقيبة ماكياجكِ! السبب؟ خصائصه المتعدّدة. لكن ليس من الضروريّ أن تطبّقي هذا السائل الذهبيّ مباشرةً على بشرتكِ، بل يمكنكِ إدخاله في روتينكِ الجماليّ من خلال استخدام مستحضراتٍ تُدخل العسل في تركيبتها، من مرطّب الشفاه إلى زيوت الاستحمام، مروراً بأقنعة الشعر وغيرها. لنتائج أفضل، عليكِ أن تبحثي عن المستحضرات التي تمزج العسل مع مكوّنات فعّالة أخرى، مثل الشيا، زيت الزيتون. في جميع الأحوال، تأكّدي من أنّ العسل المستخدم هو خامّ وطبيعيّ 100 في المئة.





في العودة إلى خصائص العسل، نذكر أنّه مضادّ للأكسدة، للالتهاب وللجراثيم، كما أنّه يرطّب البشرة ويبطل مفعول الجذور الحرّة الضارّة بالخلايا. في الواقع، الأنزيمات الموجودة في العسل تساهم في تغلغله السهل والسريع داخل البشرة، لينعّمها من الأعماق. يعمل العسل أيضاً كمنظّف للمسامّ، إذْ يخلّص بشرتكِ من الرؤوس السوداء، وذلك لخصائصه المطهّرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ أن تستخدمي العسل كمقشّر لإزالة الخلايا الميتة، ما يمنح بشرتكِ رونقاً وإشراقة. أيضاً وأيضاً، هو مخفّف للندوب وللحروق الناجمة عن أشعّة الشمس، كما يحارب البثور وحبّ الشباب، يسيطر على ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويضيء البشرة. هو سحريّ بالفعل!





خلطات منزليّة:

لتحصلي على مستحضر مرطّب للشفتين، امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع 3 ملاعق كبيرة من شمع العسل ومن 3 إلى 5 ملاعق كبيرة من زيت اللّوز أو دوّار الشمس أو الخزامى أو الجوجوبا.

لتحصلي بشرة مرطّبة، طبّقي بكلّ بساطة العسل الخامّ على وجهكِ وجسمكِ واتركيه مدّة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله.





لتحصلي على شعرٍ فاتح اللّون مائل إلى الأشقر، امزجي العسل الأصفر مع ملعقتين كبيرتين من اللّيمون. أمّا لتحصلي على شعرٍ مائل إلى لون الكاراميل أو الأحمر، فعليكِ بالعسل ذي اللّون الذي يشبه العنبر وامزجيه مع ملعقتين من القرفة. طبّقي المزيج على شعركِ ودعيه طوال اللّيل. إذا كان شعركِ داكن اللّون، عليكِ أن تعيدي العمليّة مرّتين لنتيجة أفضل.





لحمّامٍ مفعم بالراحة والفوائد الجماليّة، أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل إلى المياه الساخنة واستمتعي!





مستحضرات تحتوي على العسل:





- LAURA MERCIER Ambre Vanillé Honey Bath





- NUXE Reve de Miel Ultra Nourishing Lip Balm





- SEPHORA Honey Lip Scrub





- GUERLAIN Abeille Royale Repairing Honey Gel Mask





- KIEHL'S Creme de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter





- LANCÔME Miel En Mousse Foaming Cleansing Makeup Remover with Acacia Honey