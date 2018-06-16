جولة ميدانية لمحافظ الفيوم على مواقف السيارات للتأكيد على تطبيق الأجرة المقررة (فيديو وصور)

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم بجولة تفقدية بمواقف الفيوم للإطمئنان علي سير العمل عقب ارتفاع أسعار الوقود تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، رافقه خلالها اللواء علاء يحيي مساعد مدير الأمن والعميد خيري سلامة مدير إدارة المرور والمقدم محمد ثروث رئيس مباحث المرور وياسر حسن مديرإدارة المواقف بالفيوم.



وقد اكد محافظ الفيوم العمل بالقرارات الجديدة وحث المواطنين بالتعامل بالأجرة المقررة بالقرارات الخاصة بشأن ارتفاع اسعار الوقود كما أكد علي استمرار متابعة الحملات بكافة قرى ومراكز المحافظة لكافة المواقف للتأكد من تطبيق الأجرة المقررة مشددًا أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بالأجرة المقررة وزيادتها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من السائقين حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.



يذكر ان محافظة الفيوم خصصت أرقام تليفونات غرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا، بشأن تلاعب السائقين بتعريفة النقل والمواصلات الجديدة، أو عدم إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وعدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل إضافة إلى المخالفات الأخرى، وأرقام غرفة عمليات المحافظة هى:

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