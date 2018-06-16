خاص.. شيكات إدارة المصري المضروبة تصل الي برج العرب "مستند"

بعد أن ماطل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في سداد المديونيات المستحقة عليه لدي الفندق الذي كان يعسكر فيه الفريق البورسعيدي ببرج العرب، طالبت إدارة الفندق من المجلس بضرورة سداد المستحقات المتأخرة عليه.

وهددت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الفندق حيث تصل مديونيات المعسكر المتأخرة ما يقرب بنصف مليون جنيه.

وكانت إدارة الفندق قد طالبت اكثر من مرة ادارة النادي بسرعه السداد ولكن مجلس المصري لم يهتم وجاء في الخطاب الموجه اليه من ادارة الفندق انه قد تحملت فوق طاقتها في الفترة الاخيرة ارضاءا لجماهير النادي البورسعيدي.

ومنحت ادارة الفندق مهلة مدتها أسبوع الي مجلس حلبية لسداد المبالغ المستحقة عليه الا ان المهلة قد نفذت ومر عليها اكثر من شهر دون حل.

وان الادارة تتحفظ علي شيكات بدون رصيد كانت قد ارسلت اليه كما ابلغت ادارة الفندق عن عدم رغبتها في التعامل مع المصري مرة اخري.