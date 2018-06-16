سائق بأحد شركات النقل: بعض الركاب تقبلت الزيادة (فيديو وصور)

قال هاني إكرام سائقي أتوبس في إحدى شركات النقل بالبري بمدينة الغردقة إنهم يعيشون مع الراكب 5 ساعات وفي بعض الرحلات الآخرى 7و8 ساعات، وخلال تلك الساعات الطويلة التي نعيشها مع الراكب بيعبر عن ما بداخله وبعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، اليوم السبت، كان بعض الركاب أرائهم مختلفة خلال الرحلة وقامت معظم الشركات بتحديد التعريفة الجديدة.وأضاف "إكرام" ان الزيادة تراوحت بين 10 الى 12% من رحلات الشركة بالمحافظات؛ مؤكدًا أن في بعض الركاب متقبلة الزيادة بكونها بسيطة من وجهة نظرهم؛ والبعض الأخر غير متقبل تلك الزيادة.وتابع، "إكرم" ان معظم الشركات الخاصة تسعا لتحسين الخدمة لتعويض الراكب عن الزيادة.جدير بالذكر عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أجتماعا اليوم السبت، مع اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة بحضور اللواء حسام الدين كمال مدير أمن البحر الأحمر، لتحديد تعريفة أجرة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار المواد البترولية.