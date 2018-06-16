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المنتخب يستقر على مشاركة صلاح أساسيا أمام روسيا

السبت 16/يونيو/2018 - 09:07 م
المنتخب يستقر على مشاركة صلاح أساسيا أمام روسيا
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أحمد الهواري
 

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على الدفع بمحمد صلاح مهاجم فريق ليفرقبول الإنجليزي أساسياً أمام روسيا.


ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب روسيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في المجموعة الأولي.


وغاب محمد صلاح عن المشاركة في اللقاء الافتتاحي للمنتخب أمام أوروجواي، والذي خسره الفراعنة بهدف نظيف سجله خيمينيز.


وخاض صلاح تدريبات تأهيلية طوال الفترة الماضية بعد تلقيه العلاج، لاستعادة اللياقة البدنية للمشاركة في المونديال.

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