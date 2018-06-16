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شمايكل الابن يتفوق على أسطورة الدنمارك في عذرية شباكه

السبت 16/يونيو/2018 - 08:17 م
شمايكل الابن يتفوق على أسطورة الدنمارك في عذرية شباكه
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مها الصباحي
 

إستطاع كاسبر شمايكل حارس منتخب الدنمارك تخطى رقم والده الأسطورة بيتر شمايكل في المحافظة علي نظافة شباكه.

وحافظ الإبن شمايكل علي عذرية شباكه مع منتخب بلاده لمدة ٥١٥ دقيقة متواصلة، بعد الفوز علي منتخب بيرو بهدف نظيف أحرزه اللاعب يوسف بولسن الدقيقة ٥٩ من عمر المباراة.

وتزيد المدة التي حققها كاسبر عن والده الحارس العملاق والتاريخي للدولة الإسكندنافية، بـ ٦٥ دقيقة كاملة.

المزيد عن: يوسف بولسن مونديال روسيا شمايكل بيرو بيتر شمايكل بولسن الدنمارك
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