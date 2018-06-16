تغريدات الفنانين.. إليسا تروج لحفلتها في السعودية.. وتيم حسن يوجه رسالة لـ"جورج وسوف"

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم السبت، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

ماذا قالت آيتن عامر لجمهورها بعد انتهاء عرض مسلسل أيوب

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة إلى جمهورها بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل "أيوب" للنجم مصطفى شعبان، قالت فيها: "أيوب خلص خلاص، ٣٠ حلقة عدوا مفيش يوم عديته من غير ما أتابع رأيكوا واشوف تعليقاتكم، شكرا لحسن المتابعة، وشكرا على كلامكم الجميل المشجع، وبإذن الله نتقابل في عمل أقوى السنة اللى جاية".

ولفتت "آيتن" هذا العام أنظار الجمهور إليها بدورها الشرير في المسلسل، حيث جسدت دور "سماح" شقيقة "أيوب"، وهي الفتاة التي باعت أهلها من أجل زوجها، وفعلت أشياء خاطئة من أجل الحصول على الأموال، إلى أن ألقى القبض عليها في آخر حلقات المسلسل بتهمة التزوير.

إليسا توجه رسالة لجمهورها

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم، حفل عيد الفطر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الفنانة أنغام لأول مرة في تاريخهما الفني.

وغردت "اليسا" عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" أنها مهتمة للغاية لأنها ستتلقى لأول مرة بجمهورها في السعودية وأنه انجاز لأي فنان أن يتخذ تلك الخطوة.

من جهة أخرى، تستعد إليسا لطرح ألبومها الجديد عقب انتهاء كأس العالم بروسيا.

آسر ياسين ينشر صورة مع نجليه أثناء حلاقة لحيته

نشر الفنان آسر ياسين، صورة كوميدية، برفقة نجليه، أثناء حلاقة لحيته، وانهالت التعليقات على الصورة من متابعي النجم، وأبدوا إعجابهم بطفليه، مقدمين له التهاني بعيد الفطر المبارك.

إيناس عز الدين تدعو لـ"ماهر عصام"

عبرت نجمة آراب ايدول إيناس عز الدين، عن قلقها الشديد على الفنان ماهر عصام والذي أصيب مؤخرا بنزيف في المخ.

وكتبت إيناس:" تعبت من الأخبار اللي توجع القلب حقيقي مش قادرة اتحمل ..ماهر عصام الفنان والصديق الجميل أبو قلب طيب دخل في غيبوبة وفي أشد الحاجة لدعواتكم"، مضيفة :"ما تبخلوش عليه بالدعاء زي ما ياما رسم بسمة على وشوشكم.. وربنا يقومك بالسلامة يا غالي وما يوريناش شر فيك ابدًا".

تيم حسن يوجه رسالة شكر لجورج وسوف

وجه الفنان تيم حسن، رسالة شكر لسلطان الطرب جورج وسوف، بعد ما أعلن عن متابعته للمسلسل "الهيبة العودة" في شهر رمضان وعن إعجابه به وبأداء تيّم.

وغرد "تيّم" عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "متابعتك بتفرح قلبي وتزيد الهيبة هيبة شكرا لسلطان الطرب شكرا ابو وديع".