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المجموعة الثالثة.. فرنسا والدنمارك تتصدران على حساب بيرو وأستراليا

السبت 16/يونيو/2018 - 08:11 م
المجموعة الثالثة.. فرنسا والدنمارك تتصدران على حساب بيرو وأستراليا
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أحمد عصام
 

تصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة، بعد تحقيق انتصارا صعبا علي منتخب أستراليا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.

ونجح منتخب الدنمارك، في الفوز علي منتخب بيرو، بنتيجة هدف نظيف، ليضرب موعدا مع منتخب أستراليا، في الجولة القادمة. 

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي :-

1- فرنسا 3 نقط. 
2- الدنمارك 3 نقط. 
3- بيرو 0 من النقاط. 
4- أستراليا 0 م النقاط.
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