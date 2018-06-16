بث مباراة كرواتيا .. مشاهدة كرواتيا ونيجيريا لايف اليوم اون لاين | كورة ستار

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معلومات عن مباراة بيرو والدنمارك بدون تقطيع اليوم بيرو Vs الدنمارك، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : موردافيا أرينا، المعلقين : أحمد الطيب وخليل البلوشي .



