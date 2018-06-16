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رونالدو يفتح النار على كوبر

السبت 16/يونيو/2018 - 08:00 م
رونالدو يفتح النار على كوبر
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علاء خليف
 

هاجم البرازيلي "رونالدو " نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر

 

وقال رونالدو، في تصريحات لموقع "فوتبول إيطاليا": " كوبر أسوأ مدرب في مسيرته الكروية".

 

وأضاف: " مشواري في نادي إنتر انتهت بشكل سيء بسبب هيكتور كوبر، لقد استمر في تدريبه بالرغم من ذلك، ربما كان لديه أفضل وكيل أعمال في العالم".

 

وتابع: " كنتُ أتعافى من الجراحة التي أجريتها وأردتُ اللعب، لكن علاقتنا لم تكن جيدة، وعندما أبلغت رئيس النادي بذلك وطلبت منه أن يختار بيننا أبقي عليه ورحلت لفريق رائع ريال مدريد الأسباني".

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