بولسن يقود الدنمارك للفوز على بيرو بهدف نظيف

خطف منتخب الدنمارك فوزاً ثميناً من منتخب بيرو بهدف نظيف في الجولة الأولي من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.





انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، كما شهدت الـ45 دقيقة الأولي، إهدار ركلة جزاء من جانب منتخب بيرو عن طريق كريستيان كويفا.





وفي الشوط الثاني نجح يوسف بولسن من تسجيل هدف التقدم للدنمارك من صناعة إيركسن في الدقيقة 59





حاول بعدها منتخب بيرو العودة لتسجيل هدف التعادل إلا أن دفاعات منتخب الدنمارك والحارس شمايكل لعبوا دوراً بارزاً في إنهاء المباراة دون تلقي أي هدف لينتهي اللقاء 1-0.





وبهذه النتيجة يتساوي منتخب الدنمارك مع فرنسا في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تذيل بيرو المجموعة مع منتخب أستراليا بدون نقاط.