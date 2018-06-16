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محافظ بني سويف: تنسيق كامل مع الأجهزة لرصد مخالفات التعريفة الجديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 07:54 م
محافظ بني سويف: تنسيق كامل مع الأجهزة لرصد مخالفات التعريفة الجديدة
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إنه جاري إعداد قائمة تعريفة الركوب الجديدة عقب قرار تحريك أسعار الوقود، مضيفا أنهم يعملون على أن تكون التعريفة الجديدة عادلة.

وأشار "حبيب"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك تنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى وجود متابعة أول بأول للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

وأكد أن هناك تنسيق مع كافة الأجهزة لرصد أي مخالفات تقع من السائقين، مضيفا أن أي شكوى تصل إليهم يتم على الفور التعامل معها.
المزيد عن: تعريفة الركوب الجديدة تعرفة ركوب بني سويف اسعار المواد البترولية أخبار مصر
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