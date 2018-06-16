خط ساخن للإبلاغ عن زيادة تعريفة الأجرة للسائقين في مواقف القليوبية

خصصت محافظة القليوبية، خط ساخن للإبلاغ عن أي سيارة تغالي في سعر الأجرة المحددة عقب زيادة البنزين، والسولار التي أقرتها الحكومة، وهي: 01115354422-01002782373- 01220055008>





وأمر المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على المواقف وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها وياتى ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة تعريفة الاجرة لوسائل النقل لتتناسب مع الاسعار الجديدة للوقود.





واصدر المحافظ تعليمات لمدير مرور القليوبية ومدير مواقف السيارات ومباحث المرور بتكثيف الحملات على السيارات والمركبات الاجرة بمختلف مواقف المحافظة للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على ان يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الامامى والخلفى بالاضافة الى عمل بانرات ولوحات ارشادية بالتعريفة الجديدة وعقوبات المخالفين يتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب.



ومن جانبه كلف مدير مشروع المواقف بعمل بانرات على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة حتى يكون المواطن على علم بها، كما طلب أيضا بعمل استيكر على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.



كما اعطي المحافظ تعليماته إلى اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

