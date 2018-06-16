"ميسي" ثالث لاعب أرجنتيني يهدر ركلة جزاء في كأس العالم

‏أهدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، ركلة جزاء في مباراة منتخبه أمام منتخب إيسلندا والتي انتهت بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.





ويعد ميسي هو ثالث لاعب أرجنتيني يفشل بتسجيل ركلة جزاء في كأس العالم، بعد فرناندو باتيرنوستر في مونديال 1930 ضد المكسيك، وآرييل أورتيجا في كأس العالم 2002 ضد السويد.



