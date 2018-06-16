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الاتحاد السكندري يوجه الشكر لمدرب حراس المرمى

السبت 16/يونيو/2018 - 07:42 م
الاتحاد السكندري يوجه الشكر لمدرب حراس المرمى
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محمد عبدالفتاح
 
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تقديم الشكر لمدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مجدي بهلول نتيجة للمشادة التي حدثت بينه وبين محمود عز مدير إداري الفريق بعد التشاور مع محمد عمر المدير الفني ومحمد إبراهيم مدير الكرة.

وسيتم خلال الأيام المقبلة الاستقرار على بديل بهلول بالجهاز الفني وإن كان الأقرب وليد إبراهيم مدرب الحراس السابق بجهاز هاني رمزي الموسم الماضي بزعيم الثغر.
المزيد عن: مدرب الحراس كورة الدوري المصري الاتحاد السكندري
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