الاتحاد السكندري يوجه الشكر لمدرب حراس المرمى



وسيتم خلال الأيام المقبلة الاستقرار على بديل بهلول بالجهاز الفني وإن كان الأقرب وليد إبراهيم مدرب الحراس السابق بجهاز هاني رمزي الموسم الماضي بزعيم الثغر.

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تقديم الشكر لمدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مجدي بهلول نتيجة للمشادة التي حدثت بينه وبين محمود عز مدير إداري الفريق بعد التشاور مع محمد عمر المدير الفني ومحمد إبراهيم مدير الكرة.