9 آلاف ميجاوات زيادة متاحة عن الحمل المتوقع في ثاني أيام عيد الفطر

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت، قدرها 9 آلاف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.





ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم السبت 26 ألفا و250 ميجاوات، مقابل 25 ألفا و800 ميجاوات أمس الجمعة، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و913 ميجاوات.





ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الثانية و45 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.





يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.





ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.