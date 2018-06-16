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بولسن يسجل أول هدف للدنمارك في المونديال منذ 2010

السبت 16/يونيو/2018 - 07:40 م
بولسن يسجل أول هدف للدنمارك في المونديال منذ 2010
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منى العوضي
 

نجح يوسف بولسن، في تسجيل هدف الدنمارك الأول في مرمى بيرو بالدقيقة 59 من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال روسيا 2018.

 

ويُعد هدف بولسين هو الأول للدنمارك في كأس العالم منذ هدف جون دال توماسون، المدرب المساعد الحالي للدنمارك، في مرمى اليابان يوم 24 يونيو 2010، وانتهت وقتها المباراة بثلاثة أهداف لليابان مقابل هدف وحيد للمنتخب الدنماركي.

 

ويقع منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2018 بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا وبيرو.


المزيد عن: يوسف بولسن مونديال روسيا كأس العالم 2018 كأس العالم بيرو الدنمارك
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