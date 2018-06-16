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أستراليا خامس منتخب يخسر مباراته الافتتاحية بالمونديال في 3 نسخ متتالية

السبت 16/يونيو/2018 - 07:39 م
أستراليا خامس منتخب يخسر مباراته الافتتاحية بالمونديال في 3 نسخ متتالية
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أحمد عصام
 

خسر منتخب استراليا، امام منتخب فرنسا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.

وأصبح منتخب أستراليا هو خامس منتخب يخسر مباراته الإفتتاحية في المونديال لثلاثة نسخ متتالية، حيث خسر في نسختي 2010 و 2014 أيضًا.

وجاءت قائمة المنتخبات التي خسرت المباراة الافتتاحية لثلاثة نسخ متتالية كالتالي :-

1- بلجيكا (1930 - 1934 - 1938)
2- المكسيك (1950 - 1954 - 1958)
3- بلغاريا (1962 - 1966 - 1970)
4- السعودية (1994 - 1998 - 2002)

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