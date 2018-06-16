ماذا قالت التنمية الاجتماعية السعودية عن "متحرش الأطفال"؟؟

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتطبيق عقوبات صارمة بحق شخص ظهر بمطقع فيديو وهو يتحرش جنسيًا بطفل.





وفيما أثارت القضية جدلًا واسعًا في السعودية، تفاعلت الوزارة مع “هاشتاغ” يدعو للقبض على المتحرش بالطفل، إذ أكدت أن إدارة الحماية الاجتماعية تواصلت مع الجهات الأمنية، بهدف الوصول إلى معلومات حول الشخص المعتدي.





وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، وفقًا لما نقل موقع “أخبار 24” السعودي، إنه “في حال ثبتت صحة ما يتم تداوله، فسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المسيء”.





توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتطبيق عقوبات صارمة بحق شخص ظهر بمطقع فيديو وهو يتحرش جنسيًا بطفل.





وفيما أثارت القضية جدلًا واسعًا في السعودية، تفاعلت الوزارة مع “هاشتاغ” يدعو للقبض على المتحرش بالطفل، إذ أكدت أن إدارة الحماية الاجتماعية تواصلت مع الجهات الأمنية، بهدف الوصول إلى معلومات حول الشخص المعتدي.





وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، وفقًا لما نقل موقع “أخبار 24” السعودي، إنه “في حال ثبتت صحة ما يتم تداوله، فسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المسيء”.