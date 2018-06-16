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رسالة ساحرة من هالة صدقي لـ"محمد صلاح"

السبت 16/يونيو/2018 - 07:31 م
رسالة ساحرة من هالة صدقي لـمحمد صلاح
هالة صدقي
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الفجر الفني
 
هنأت الفنانة هالة صدقي، محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم بمناسبة عيد ميلاده الذي حل أمس "الجمعة".

ونشرت هالة منذ قليل صورة له وهو يحمل "تاج" وكتبت تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قالت فيها: "كل سنة وأقوي جوزاء بألف خير ولعبت ما لعبتش انت خلاص بقيت ملك قلوبنا كلنا، رجعت للشباب الشاب القدوة اللي يحبوا يقلدوه،كل سنة وانت طيب انت صورة مشرفة لمصر يا ابو مكة". 
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