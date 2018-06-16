إبراهيموفيتش: من السخافة عدم تواجد بنزيما مع فرنسا









هاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي لوس أنجلوس جالاكسي، مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب بسبب عدم ضم كريم بنزيمة للمنتخب الفرنسي خلال مشاركته في كأس العالم.





قال إبراهيموفيتش، خلال تواجده في الاستديو التحليلي على قناة "بي إن سبورت": "بالنسبة لي عدم انضمام بنزيمة أمر غير طبيعي، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم لقد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد".





تابع حديثه: "عدم تواجده مع منتخب فرنسا لا علاقة له بكرة القدم، إذا قرر المدرب ذلك وقال بأنه ليس جيد كفايةً ليكون هناك إذا المدرب هو من يستحق عدم التواجد وليس بنزيمة".





وواصل: "بنزيمة يجب أن يتواجد وهذا الأمر بمنتهى البساطة، أرى أنه من السخافة عدم تواجده".





جدير بالذكر فأن منتخب فرنسا قد فاز على أستراليا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات المجموعة الثالثة.



