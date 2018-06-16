"المواد الغذائية" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لتفادي الزيادات غير منطقية

شددت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة تكثيف الرقابة بعد رفع سعر المواد البترولية اليوم السبت حتى لا تحدث زيادة غير مبررة في تكلفة نقل السلع وبالتالي زيادة سعرها النهائي.





وحذر عمرو حامد، رئيس الشعبة، في تصريح لـ"الفجر"، من ترك الأمور دون تحديد ضوابط لزيادة سعر نقل البضائع وسعر المواصلات المختلفة للمواطنين لأن عدم وجود ضوابط واضحة وصريحة وإلزام الجميع بها ستترك الأمور للاجتهادات ومن ثم ستكون ألاسعار غير موحدة في المنطقة الواحدة وبالتالي ستكون تداعيات ذلك سلبية على أسعار السلع وعلى اجرة مواصلات المواطنين وهو ما سيؤدى إلى ظهور مشاكل مع مرور الوقت سواء فيما بين المواطنين وأصحاب سيارات النقل ( الأجرة) أو في اسعار السلع التي ستختلف طبقا لاختلاف تكلفتها على اعتبار أن نقل البضائع أحد العناصر التي تحدد سعر السلعة النهائي.





ونوه حامد، إلى أنه لا شك أن رفع سعر المحروقات سيكون له مردود على زيادة أسعار السلع ولكن هذا سيختلف ويكون تاثيرة محدود في حالة وجود رقابة مشددة على الأسواق وعلى كيفية تطبيق زيادة المحروقات بشكلها الصحيح في القطاعات المختلفة وبنسبها الصحيحة.