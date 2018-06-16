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محافظ الغربية: السائق الذي لن يلتزم بتعريفة الركوب الجديدة سنسحب رخصته

السبت 16/يونيو/2018 - 07:28 م
محافظ الغربية: السائق الذي لن يلتزم بتعريفة الركوب الجديدة سنسحب رخصته
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هدى عبدالرازق
 
قال الواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة عقب قرار تحريك أسعار الوقود لتحديد تعريفة الركوب لوسائل النقل، موضحًا أن نسبة الزيادة تتراوح من 10 إلى 20%.

وأشار "صقر"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك تكثيف لحملات المرور على المواقف، ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، لافتًا إلى أن أي سائق لن يلتزم بالتعريفة الجديدة سيتم سح رخصة القيادة منه فورًا، مع إمكانية إلغاء وجوده في موقف السيارات.
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