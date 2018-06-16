محافظ الغربية: السائق الذي لن يلتزم بتعريفة الركوب الجديدة سنسحب رخصته

قال الواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة عقب قرار تحريك أسعار الوقود لتحديد تعريفة الركوب لوسائل النقل، موضحًا أن نسبة الزيادة تتراوح من 10 إلى 20%.



