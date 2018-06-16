طريقة عمل بانوفي كيك بالموز

المقادير

- خليط الكيك الجاهز : علبة (أصفر)

- كراميل : كوب (جاهز)

- كريمة : 2 كوب

- سكر البودرة : ربع كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الموز : 2 حبة (مقطعة دوائر)

طريقة التحضير

1. حضري خليط الكيك بحسب التعليمات على العبوة

2. اخبزي الكيك في صينية مستطيلة مقاس 9 انش على حرارة 350 درجة

3. اخرحي الكيك م الفرن و اتركيه ليبرد ثم اصنعي ثقوبا في الكيك بواسطة يد ملعقة خشبية

4. صبي الكراميل فوق الكيك المثقوب

5. اخفقي الكريمة مع السكر و الفانيلا حتى تتماسك و تصبح هشة

6. وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك والكراميل ثم وزعي الالموز ورشة القرفة

7. ادخلي الكيك للثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم

8. عند التقديم قطعهيا و زينيها بالمزيد من الكراميل حسب الرغبة و قدميها باردة