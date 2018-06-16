طريقة عمل بانوفي كيك بالموز
السبت 16/يونيو/2018 - 07:26 م
المقادير
- خليط الكيك الجاهز : علبة (أصفر)
- كراميل : كوب (جاهز)
- كريمة : 2 كوب
- سكر البودرة : ربع كوب
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الموز : 2 حبة (مقطعة دوائر)
طريقة التحضير
1. حضري خليط الكيك بحسب التعليمات على العبوة
2. اخبزي الكيك في صينية مستطيلة مقاس 9 انش على حرارة 350 درجة
3. اخرحي الكيك م الفرن و اتركيه ليبرد ثم اصنعي ثقوبا في الكيك بواسطة يد ملعقة خشبية
4. صبي الكراميل فوق الكيك المثقوب
5. اخفقي الكريمة مع السكر و الفانيلا حتى تتماسك و تصبح هشة
6. وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك والكراميل ثم وزعي الالموز ورشة القرفة
7. ادخلي الكيك للثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم
8. عند التقديم قطعهيا و زينيها بالمزيد من الكراميل حسب الرغبة و قدميها باردة
المزيد عن: كيك بالموز كتشينو بانوفي المطبخ الطبخ