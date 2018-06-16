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طريقة عمل بانوفي كيك بالموز

السبت 16/يونيو/2018 - 07:26 م
طريقة عمل بانوفي كيك بالموز
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المقادير
- خليط الكيك الجاهز : علبة (أصفر) 
- كراميل : كوب (جاهز) 
- كريمة : 2 كوب 
- سكر البودرة : ربع كوب 
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة 
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة) 
- الموز : 2 حبة (مقطعة دوائر) 
طريقة التحضير
1. حضري خليط الكيك بحسب التعليمات على العبوة
2. اخبزي الكيك في صينية مستطيلة مقاس 9 انش على حرارة 350 درجة
3. اخرحي الكيك م الفرن و اتركيه ليبرد ثم اصنعي ثقوبا في الكيك بواسطة يد ملعقة خشبية
4. صبي الكراميل فوق الكيك المثقوب
5. اخفقي الكريمة مع السكر و الفانيلا حتى تتماسك و تصبح هشة
6. وزعي الكريمة المخفوقة فوق الكيك والكراميل ثم وزعي الالموز ورشة القرفة
7. ادخلي الكيك للثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم
8. عند التقديم قطعهيا و زينيها بالمزيد من الكراميل حسب الرغبة و قدميها باردة 
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