تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر

تشهد البلاد غدا الأحد، ثالث أيام عيد الفطر انخفاضا في درجات الحرارة، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، جيث يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة من 30 إلى 32 على السواحل الشمالية، وما بين 35 إلى 37 درجة على الوجه البحري والقاهرة، ومن 37 إلى 39 درجة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وما بين 44 إلى 45 درجة على جنوب الصعيد.





وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين, والرياح السطحية شمالية غربية.