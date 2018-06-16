"محمد الشناوي" من بوابة الحامول لرجل المباراة الأولى لمصر بروسيا 2018

لم يتجاوز عمره الـ 30 و5 لقاءات دولية إلا أنه استطاع أن يخطف أضواء العالم إليه، أثبت للعالم أنه جدير بحراسة عرين منتخب بلاده، تصدى للعديد من الهجمات نسبة تسجيلها عالية للغاية، كان من المتوقع أن يحرس عرين منتخب مصر السد العالي عصام الحضري، إلا أن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، رأيًا أخر في محمد الشناوي، رجل المباراة الأولى لبلاده أمام أوروجواي بكأس العالم روسيا 2018.

الحامول.. كلمة السر

يعتبر نادي الحامول بوابة العبور للشناوي للحياة الكروية، فهو لعب لنادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فرق الناشئين ثم انتقل لناشئي الأهلي من سنة 2002 إلى سنة 2009 وتدرج في المراحل السنية، وبدءًا من عام 2009 إلى 2012 لعب في نادي طلائع الجيش، ثم انضم إلى بتروجيت وعاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي بداية من موسم 2016-2017.

منتخب مصر للناشئين

ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن حيث لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي.

مصر وأوروجواي

وقدم الشناوي أداء فني قوي، استطاع فيه حفظ عرين المنتخب المصري بنسبة كبيرة أمام منتخب أوروجواي، حيث حصل على لقب رجل المباراة، حيث لعب المباراة بالكامل، وذلك خلال الـ 95 دقيقة نجح خلالها في التصدي لـ 5 تسديدات قوية على مرماه أبرزها تسديدة كافاني الصاروخية.

واستطاع الشناوي في إنقاذ مرماه من هدف محقق 4 مرات بنسبة نجاح تصل إلى 80%، ونجح في إبعاد الكرة العرضية 4 مرات ، واستقبل مرماه هدف وحيد.

المشاركة الدولية الـ 5

وفي صعيد متصل، جاءت مشاركة الشناوي في لقاء أوروجواي ليكون اللقاء الدولي الخامس له، وعلى الرغم من ذلك سجل أول ظهور له بالمونديال تفوق قوي.

الخمور.. تمنع جائزة رجل المباراة

ومن جانبها، أعلنت صحيفة AS الأسبانية، عبر حسابها الرسمي باللغة العربية بموقع "تويتر": "الحارس المصري محمد الشناوي رفض استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الأمس لأنها مقدمه من إحدى شركات الخمور حسب قوله".