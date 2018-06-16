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نيمار يظهر بنيولوك جديد في المونديال

السبت 16/يونيو/2018 - 07:23 م
نيمار يظهر بنيولوك جديد في المونديال
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الفجر الرياضي
 

ظهر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنيولوك جديد خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للبرازيل مساء اليوم.


ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب سويسرا، يوم غد الأحد في افتتاح مباريات المنتخبين بالجولة الأولي من المجموعة الخامسة.


ويعول المنتخب البرازيلي بقوة على النجم نيمار، في قيادة السامبا، لنتائج جيدة في المونديال والوصول بعيداً في المونديال بهذه النسخة.


ويلعب المنتخب البرازيلى فى مونديال روسيا 2018 ضمن منافسات المجموعة الخامسة بجانب منتخبات سويسرا، كوستاريكا وصربيا. 


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