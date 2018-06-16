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وفاة محافظ البنك المركزي"السوداني" بأزمة قلبية

السبت 16/يونيو/2018 - 06:33 م
وفاة محافظ البنك المركزيالسوداني بأزمة قلبية
محافظ البنك المركزي السوداني الراحل
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وكالات
 
أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر والقصر الرئاسي السوداني يوم السبت وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا.

وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب في البنك المركزي من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقالت عائلته إنه لم يكن يعاني من أي مرض. وعبد القادر له ستة من الأبناء.

ويعاني اقتصاد السودان من نقص في العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء للدولار مما دفع بنك السودان المركزي لخفض العملة إلى نحو 30 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام من 6.7 جنيه للدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول.

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